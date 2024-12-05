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Giriş Tarihi: 5.12.2024 15:15 Son Güncelleme: 5.12.2024 15:16

Gaziantep’te silahlı saldırı: Taksi şoförü öldürüldü!

Gaziantep’te silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü öldü, oğlu da yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te silahlı saldırı: Taksi şoförü öldürüldü!

Şehitkamil ilçesinin 8 Şubat Mahallesi 59079 Nolu sokakta meydana gelen olayda, hasta ziyareti için akrabasına giden oğlunu almaya giden 68 yaşındaki taksi şoförü Salih Yazgan, aracının yanında beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Salih Yazgan ve oğlu Ramazan Yazgan yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Salih Yazgan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Gaziantep’te silahlı saldırı: Taksi şoförü öldürüldü!
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