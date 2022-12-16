Gaziantep’te sokak köpeği küçük çocuğun kafa derisini koparttı

"KOPAN PARÇAYI ESKİ YERİNE NAKLETTİK"

Ameliyatta söz konusu derinin damarlarını onardıklarını anlatan Bekircan, şunları kaydetti:

"Saç derisindeki kopan parçanın dolaşımı sağladık. Şu an takiplerini yapıyoruz. Çocuğun enfeksiyon durumunu takip ediyoruz, antibiyotik tedavisi yapıyoruz. Ayrıca psikiyatrist doktordan destek alıyoruz. Şu anda saç derisindeki dolaşım iyiye gidiyor. Ek tedavilerle çocuğun hızlı şekilde toparlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Kopan parçayı eski yerine naklettik. Damar onarımı yapılarak kan dolaşımı da sağlandı. Şu anda tedavisi sürüyor. Damarları çalışır halde tutmaya uğraşıyoruz. Gelen dokuda köpeğin ağzından kurtarıldığı için deride zedelenme oluşmuş, köpeğin diş izlerinin yarattığı ezilmeler vardı. 3-4 gün daha tedavi sürecek."