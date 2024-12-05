Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te terör operasyonu: 16 şahıs yakalandı
Giriş Tarihi: 5.12.2024 10:08 Son Güncelleme: 5.12.2024 10:22

Gaziantep'te terör operasyonu: 16 şahıs yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 16 şahıs yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden terör örgütüne üye olma suçundan M.Y. isimli şahıs tutuklanırken diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli şahıs hakkında ise yasal sürecin devam ettiği öğrenildi.

Gaziantep’te terör operasyonu: 16 şahıs yakalandı

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyon yapıldı. Operasyon sonucunda PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan 14, örgüt üyesi olmak suçundan da 2 şahıs olmak üzere toplam 16 şüpheli şahıs yakalandı.

13'Ü ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden terör örgütüne üye olma suçundan M.Y. isimli şahıs tutuklanırken diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli şahıs hakkında ise yasal sürecin devam ettiği öğrenildi.

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Gaziantep'te terör operasyonu: 16 şahıs yakalandı
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