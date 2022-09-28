Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Gaziantep'te terör operasyonu: 2 gözaltı
Giriş Tarihi: 28.9.2022 15:49 Son Güncelleme: 28.9.2022 15:51

Son dakika: Gaziantep'te terör operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep’te, soysal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ve örgütün kırsal yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Son dakika: Gaziantep’te terör operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütünün kırsal alan yapılanması içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreslerinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 58 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilen şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Son dakika: Gaziantep'te terör operasyonu: 2 gözaltı
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