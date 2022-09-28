Son dakika: Gaziantep’te terör operasyonu: 2 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütünün kırsal alan yapılanması içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreslerinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 58 adet fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilen şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.