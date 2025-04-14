Gaziantep’te tır dehşeti! Ana-oğul yaşamını yitirdi

İslahiye ilçesinin Atatürk Mahallesindeki otogar kavşağında meydana gelen olayda, T.G. (52) yönetimindeki tır, Mustafa Polat yönetimindeki otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki reklam panolarına çarparak durabildi. Kazada otomobil hurda yığınına dönerken ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücüsü Mustafa Polat ile annesi Hüsne Evren Polat itfaiye ekiplerince güçlükle çıkarıırken, kalbi duran Hüsne Evren Polat sağlık ekiplerinin sedye üzerinde yaptığı kalp maajının ardından oğlu ile birlikte İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye ulaştırılan anne-oğul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken tır sürücüsü gözaltına alındı.