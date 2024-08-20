Gaziantep’te trafik kazası... 1 ölü, 5 yaralı

Nizip-Karkamış karayolunda meydana gelen kazada Veyis S. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Halil Ünal (43) kullandığı araca arkadan çarptı. Feci kaza sonrası araçlar savrulurken araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 6 kişiyi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Hayriye Ünal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hayriye Ünal'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.