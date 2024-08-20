Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te trafik kazası... 1 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 20.8.2024 15:28 Son Güncelleme: 20.8.2024 15:41

Gaziantep'te trafik kazası... 1 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir otomobilin önündeki çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te trafik kazası... 1 ölü, 5 yaralı

Nizip-Karkamış karayolunda meydana gelen kazada Veyis S. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Halil Ünal (43) kullandığı araca arkadan çarptı. Feci kaza sonrası araçlar savrulurken araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 6 kişiyi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Hayriye Ünal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hayriye Ünal'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te trafik kazası... 1 ölü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA