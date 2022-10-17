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Giriş Tarihi: 17.10.2022 11:57 Son Güncelleme: 17.10.2022 12:57

Gaziantep’te trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep’te şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep-Adıyaman karayolunun Yavuzeli ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, Gaziantep'ten yola çıkan Yunus Emre Yıldırım yönetimindeki otomobil şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan sürücü Yunus Emre Yıldırım (23) ile arkadaşı Berkay Koçer'in (22) hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Hüseyin Yıldız (25) ve Hacı Yıldız (21) ise ambulansla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Yunus Emre Yıldırım ile Berkay Koçer'in cenazeleri, adli tıp morgunda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Hastanede tedavisi süren Hüseyin Yıldız ve Hacı Yıldız'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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Gaziantep’te trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
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