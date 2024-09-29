Gaziantep’te trafik kazası: Motosiklet sürücüsü öldü

Nurdağı ilçesinin Yeni Mahalle 1007 Nolu Cadde üzerinde meydana gelen kazada, S.U (22) idaresindeki hafif ticari araç, Yusuf Eren Aslan (18) idaresindeki plakası belirlenemeyen motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü S.U. gözaltına alınırken Yusuf Eren Aslan'ın cenazesi Nurdağı Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.