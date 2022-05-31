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Giriş Tarihi: 31.5.2022 16:04 Son Güncelleme: 31.5.2022 16:07

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’te polisin düzenlediği operasyonda binlerce kişiyi zehirleyebilecek miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 60 kilogram bonzai ve ateş-buzun ele geçirildiği operasyonda yakalanan 31 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütü tarafından yürütülen uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesi amacıyla 29 Aralık 2021 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı. 27 Mayıs gününe kadar devam eden planlı, teknik ve fiziki çalışmalar sonrasında operasyon düzenlendi.

Yapılan baskınlarda 48 kilo 181 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 12 kilo 111 gram metamfetamin (ateş-buz), 3 adet hassas terazi, bir tabanca ve bir uzun namlulu otomatik tüfek ile uyuşturucu çoğaltımında kullanılan çeşitli miktarlarda kimyasal maddeler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 31 şüpheli adli mercilere sevk edildi. Aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 13 zanlı sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

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Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu
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