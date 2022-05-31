Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütü tarafından yürütülen uyuşturucu madde ticaretinin deşifre edilmesi amacıyla 29 Aralık 2021 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı. 27 Mayıs gününe kadar devam eden planlı, teknik ve fiziki çalışmalar sonrasında operasyon düzenlendi.