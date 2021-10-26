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Giriş Tarihi: 26.10.2021 10:56 Son Güncelleme: 26.10.2021 11:07

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Gaziantep’te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi 6 kilo esrar maddesiyle birlikte yakalandı.

Gaziantep'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramada 6 kilo 80 gram esrar maddesi, bir adet cep telefonu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 530 TL para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheliden biri sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı
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