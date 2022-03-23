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Giriş Tarihi: 23.3.2022 12:56

Gaziantep'te vahşet: Arkadaşını öldürdü!

DHA
Gaziantep’te vahşet: Arkadaşını öldürdü!

Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı... Arkadaşları ile evinde vakit geçiren Rıdvan Bozkurt (31), çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü...

Kanlı olay, dün gece saatlerinde Konak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Rıdvan Bozkurt evine gelen 3 arkadaşıyla gece geç saatlere kadar oturdu. Daha sonra çıkan kavgada Rıdvan Bozkurt, bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozkurt'un cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan 2 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Gaziantep'te vahşet: Arkadaşını öldürdü!
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