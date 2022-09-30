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Giriş Tarihi: 30.9.2022 23:53

Gaziantep'te vahşet! Kedileri o halde gören ilçe halkı şok yaşadı

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 10'dan fazla sokak kedisinin sağ arka ayağı kesildiği tespit edildi. Kedileri kanlar içerisinde gören vatandaşlar şok yaşadı. Yaşanan olay ilçe halkını tedirgin ederken, yetkililer sayının daha fazla olabileceği belirtti

İHA
Gaziantep’te vahşet! Kedileri o halde gören ilçe halkı şok yaşadı

Karkamış'ta sokak kedilerini kanlar içerisinde gören vatandaşlar şok yaşadı.

Son günlerde kanlar içerisinde ve topallayan kedileri gören vatandaşlar, kedilerin arka ayaklarının kesildiğini tespit etti.

Hayvanseverlere ve yetkililere haber veren vatandaşlar, olaya anlam veremediklerini belirtti.

Tedirginlik yaşadığını belirten vatandaşlar, olayın sebebinin belirlenerek faillerinin yakalanmasını istiyor.

Yetkililerin ilk yaptığı tespitlerde, 10'un üzerinde kedinin sağ arka ayağının kesildiğinin belirlendiği, sayının daha fazla olabileceği belirtildi.

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Gaziantep'te vahşet! Kedileri o halde gören ilçe halkı şok yaşadı
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