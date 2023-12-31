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Giriş Tarihi: 31.12.2023 11:15

Gaziantep'te yaşlı adama araba çarptı

Gaziantep'te, marketten çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mehmet Koçak (74), hayatını kaybetti.

DHA
Gaziantep’te yaşlı adama araba çarptı

Kaza, dün akşam saatlerinde Düztepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, marketten çıktıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Koçak'a, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Koçak'ı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi.

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Koçak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Koçak'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazanın ardından kaçan ve gece saatlerinde polise teslim olan ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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Gaziantep'te yaşlı adama araba çarptı
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