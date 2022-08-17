Gaziantep’te yer altından tarih fışkırıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu Şube Müdürlüğü (KUDEB) tarafından gerçekleştirilen çalışmada arkeologlar Gaziantep Kalesi'nin altında olduğu söylenilen ve bir şehir efsanesi olan "tatlı-acı su" kaynağını ortaya çıkardı. İki yıl boyunca durmadan çalışan arkeologlar tünellerin çıkış noktasına da ulaşmayı başardı.

TÜNELLERİN SONUNDA IŞIK GÖRÜNDÜ

Tarihi yapıları, turistik mekanları ve birbirinden lezzetli yemekleri mile yıl boyunca binlerce turisti ağırlayan Gaziantep'in tarihi kalesinde bulunan ve bu sene ziyarete açılması planlanan tüneller şehrin en ilgi çeken noktalarından biri olacak.





Bu kapsamda çalışmalara başlayan Gaziantep KUDEB ekipleri Gaziantep Kalesi'nin altında yer alan tünellerin temizlenerek açılması amacıyla 2020 yılında kapalı tünelleri tekrar gün yüzüne çıkarmak için kolları sıvadı. Kale altında yer alan, birçok koldan oluşan ve yüzlerce metre uzunluğa sahip tünel ve mağaraların içinde bulunan hafriyat ve çöküntüler temizlendi.





Tünel ve mağaralar ışıklandırıldı. Yapılan temizlik çalışmaları sırasında tünellerin farklı noktalarında Roma döneminden kaldığına inanılan Haç işaretlerine rastlanıldı. Karanlık tünelleri aydınlatmak için duvarlara açılan kandil yerleri de ortaya çıkarıldı. Yaklaşık 2 yıl boyunca durmadan çalışan KUDEB arkeologları Gaziantep Kalesi'nin altındaki tünellerin kale dışına çıkış noktalarına ulaşmayı başardı.





"1 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA TÜNELLER ORTAYA ÇIKARTILDI"

Yapılan çalışmalar hakkında SABAH'a konuşan Gaziantep KUDEB Arkeologu Ali Korkmaz şunları söyledi: "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB, 2012 yılından bu yana yerin altı da kültür üstü de kültür başlığı ile kasteller, livaslar, mağaralar ve tüneller' in tespit ve projelendirme çalışmalarını yapmaya başladı.





Ortaya çıkarılan zenginliklerin UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici listesine girmesiyle çalışmalarımız hızlandı. Bu kapsamda yürütülen sözlü tarih çalışmalarıyla Gaziantep Kalesi'nin altında olduğu söylenilen ve bir şehir efsanesi olan "tatlı-acı su" kaynağını ortaya çıkarmak üzere yola çıktık ve her iki su kaynağına ulaşmayı da başardık.





Gaziantep Kalesinde çeşitli dönemlerde yürütülen araştırma, kazı ve temizlik çalışmalarında toplam yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda tünel ve galeriler ortaya çıkarttık. 2020 yılından bu yana yapılan çalışmalarda moloz taş, yumuşak toprak ve günümüz atıklarından oluşan dolgu malzemeleri temizledik. Ana kayayı açığa çıkarttık. Yaklaşık olarak 235 metrelik kısmı açılan tünellerin hendek ve kuleler ile bağlantı noktaları tespit ettik. Gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılacak kazı ve temizlik çalışmaları ile birlikte tünellerin tamamının da en kısa sürede ziyarete açmayı planlıyoruz."