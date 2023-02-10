Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te yıkılan binaları yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 10.2.2023 12:46 Son Güncelleme: 10.2.2023 13:08

Gaziantep’te yıkılan binaları yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı

Asrın depreminde Gaziantep'te yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te yıkılan binaları yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Deprem Bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" denildi.

Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirilerek numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanıldığı belirtilen açıklamada, "Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" bilgisine yer verildi.

Yıkılan binaların betonlarından dere çakılı çıktı

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Gaziantep’te yıkılan binaları yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
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