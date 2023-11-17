Gaziantep’te yol kenarına çekilen otomobile 2 araç çarptı: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'teki kaza, sabah saatlerinde Gaziantep Çevre Yolu İbrahimli Kavşağı yakınında meydana geldi. Halime Karahan'ın arıza yaptığı için yol kenarına çektiği 27 AKD 220 plakalı otomobile, peşinden gelen 27 AKJ 929 plakalı hafif ticari araç ile 34 HGF 244 plakalı otomobil çarptı.