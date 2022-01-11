Gaziantep’te zincirleme felaket! 11 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

BAZI ARAÇLAR DEMİR YIĞININA DÖNDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Bu sırada arkasından gelen 5 TIR ve 6 otomobil de bariyerlere çarparak savrulan TIR'a çarptı. Bazı araçlar çarpışmanın etkisiyle demir yığınına dönerken, kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otoyol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Zincirleme kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.