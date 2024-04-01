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Giriş Tarihi: 1.4.2024 22:13 Son Güncelleme: 1.4.2024 22:30

Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Gaziantep’te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Şehitkamil ilçesinin İbrahimli Mahallesi çevre yolu üzerindeki yamaçtepe kavşağı civarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada üç araç birbirine girerken, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerindeki araçlar çekilene kadar yeni bir kazanın yaşanmaması için yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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