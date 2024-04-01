Gaziantep’te zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Şehitkamil ilçesinin İbrahimli Mahallesi çevre yolu üzerindeki yamaçtepe kavşağı civarında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada üç araç birbirine girerken, 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerindeki araçlar çekilene kadar yeni bir kazanın yaşanmaması için yol bir süre trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.