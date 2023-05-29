Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep’te zincirleme kaza: 2 ölü, 20 yaralı
Giriş Tarihi: 29.5.2023 20:20

Gaziantep’te zincirleme kaza: 2 ölü, 20 yaralı

Gaziantep’te 3 TIR, 1 minibüs ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Kazada gübre yüklü TIR devrilince Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

DHA
Gaziantep’te zincirleme kaza: 2 ölü, 20 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Nurdağı otoyolunun 63'üncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen 27 ABT 474 plakalı TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen 2 TIR, bir hafif ticari araç ve tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü kazaya karıştı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde işçi servisi minibüsünde bulunan Maruf Bozkan ve Mahmut Türkmen'in yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

OTOYOLDA KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle gübre yüklü TIR'ın devrilmesi nedeniyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim sonrası ilk açıklama! Kemal Kılıçdaroğlu'na 'değişim' göndermesi! Dikkat çeken çıkış...
Son dakika: Sivas'ta feci kaza: 4 ölü çok sayıda yaralı!
Tarihi seçim, tarihi zafer! Başkan Erdoğan'dan balkon konuşması: Kazanan Türkiye'dir
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla görüşüyor! Erdoğan karşısında 12.yenilgisini alan Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?
SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yenilgi sonrası ilk açıklama: İstifa yok 'devam' dedi
SON DAKİKA: İYİ Partili isimden Meral Akşener'e istifa çağrısı: Bahar gelmeden gitti, Winter is coming...
Doktor Özgün Kaleoğlu’nun skandal paylaşımına soruşturma: Başörtülü kadınları hedef almıştı!
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu! Recep Tayyip Erdoğan yine kazandı! İşte 2023 seçim sonuçları ve adayların güncel oy oranları...
İYİ Parti resmi sonuçları bile beklemedi! 8 koalisyonda kavga başladı: Benden bu kadar...
İşte 28 Mayıs seçiminde kazanan ve kaybeden anket şirketleri...
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep’te zincirleme kaza: 2 ölü, 20 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA