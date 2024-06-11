Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'teki orman yangını kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: 11.6.2024 10:35

Gaziantep'teki orman yangını kontrol altına alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangını gece geç saatlerde kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.

İHA
Gaziantep’teki orman yangını kontrol altına alındı

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı bağlı Keklik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 3 arama kurtarma personeli, 1 kurtarma aracı, 15 yangın söndürme personeli ile Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli 11 yangın söndürme personeli, 2 arasöz 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda 112 sağlık ekibi ile müdahale edildi.

Büyüyen yangının çevrede bulunan ve yeni yapıldığı söylenen TOKİ evlerine sıçramadan gece geç saatlerde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'teki orman yangını kontrol altına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA