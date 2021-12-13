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Giriş Tarihi: 13.12.2021 13:18

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 21 tutuklama

DHA
Gaziantep’teki uyuşturucu operasyonlarında 21 tutuklama

Gaziantep'te, son 1 haftada uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 375 şüpheliden 21'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 375 şüpheli gözaltına alındı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 743 gram metamfetamin, 975 gram bonzai, 262 gram esrar, 70 gram eroin, 215 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanırken, 354'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 21 tutuklama
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