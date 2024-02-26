Gaziemir Belediye Başkan Adayı Doğan ve Meclis Üyesi Adaylarında Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu

AK Parti Gaziemir Belediye Başkan Adayı Deniz Doğan, beraberindeki Meclis Üyesi Adayları ile birlikte Abdullah Arda Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirdi. Doğan, Meclis Üyesi Adayları ile birlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda Gaziemir'in geleceğine dair kararlılıkla adımlar attıklarını ifade etti.

GAZİEMİR'İN GELECEĞİNE IŞIK TUTACAK PROJELER

Gaziemir'in geleceğine ışık tutacak projelerle dolu bir vizyonla hareket ettiklerini belirten Deniz Doğan, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Gaziemir'imizi daha da ileriye taşımak için yola çıktık. Bugün burada, onun açtığı bu büyük yolda bir kez daha bir araya gelerek, geleceğe dair umutlarımızı ve kararlılığımızı pekiştiriyoruz. Gaziemir'imizi hep birlikte inşa edeceğiz. Hazırız, kararlıyız!"

İLÇEMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAK PROJELERİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Gaziemir halkıyla birlikte el ele, geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemeye hazır olduklarını belirten Doğan, ''Gaziemir'i daha yaşanabilir, daha güvenli ve daha modern bir ilçe haline getirmek için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Meclis üyesi adaylarımız da bu hedef doğrultusunda azimle ve istekle hareket edeceklerdir. Her bir meclis üyesi adayımız ilçemizin her köşesindeki ailelerin ihtiyaçlarına kulak verecek, çözüm odaklı yaklaşımlarıyla sorunlara çare bulacak ve ilçemizi daha ileriye taşıyacak projeleri hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışacaklardır. AK Parti Belediyeciliğinin ilçemize katacağı değerler çok açık: Altyapı çalışmalarıyla daha sağlam ve güvenli bir yaşam alanı, sosyal projelerle daha bir arada ve dayanışma içinde bir toplum, ekonomik atılımlarla daha refah bir ilçe... İşte bu hedefler doğrultusunda, meclis üyesi adaylarımızın ilçemiz için yapacakları çalışmalar, Gaziemir'i daha da ileriye taşıyacak ve gelecek nesillere daha güzel bir miras bırakacaktır.'' ifadelerini kullandı.