Gaziemir Belediyesi'ne açık alanda "vahşi çöp depolama" cezası

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince ihbar üzerine yapılan denetimde, Gaziemir'in Atıfbey Mahallesi'ndeki boş bir alana hafriyat ve evsel nitelikli atıkların vahşi depolama yöntemiyle döküldüğü tespit edildi.

Çevre Kanunu'na istinaden Gaziemir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin 726 lira idari ceza uygulandı. Ayrıca sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Söz konusu alan, ekiplerin gözetiminde temizlenerek, atıkların Büyükşehir Belediyesi'ne ait sahaya taşınması için çalışma başlatıldı.