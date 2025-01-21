Gaziemir CHP İlçe başkanı öğle vakti alkollü araç kullanırken yakalandı

Sık sık belediye çatısı altında işçi ve memurların yaptığı eylemlerle gündeme gelen İzmir'in Gaziemir ilçesi bu sefer de bambaşka bir konu ile kent gündemine oturdu.

ÖĞLE VAKTİ POLİS DURDURDU

CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan'ın sürücü ehliyetine alkollü araç kullandığı gerekçesi ile polis tarafından el konuldu. Edinilen bilgiye göre olay 15 Ocak Çarşamba günü saat 13.00'da meydana geldi. CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan kendisine ait araçla öğle vakti bir dernek ziyaretinden dönüşte polis tarafından çevirme noktasında durduruldu.