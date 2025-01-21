Gaziemir CHP İlçe başkanı öğle vakti alkollü araç kullanırken yakalandı

Sık sık belediye çatısı altında işçi ve memurların yaptığı eylemlerle gündeme gelen İzmir'in Gaziemir ilçesi bu sefer de bambaşka bir konu ile kent gündemine oturdu.
ÖĞLE VAKTİ POLİS DURDURDU
CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan'ın sürücü ehliyetine alkollü araç kullandığı gerekçesi ile polis tarafından el konuldu. Edinilen bilgiye göre olay 15 Ocak Çarşamba günü saat 13.00'da meydana geldi. CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan kendisine ait araçla öğle vakti bir dernek ziyaretinden dönüşte polis tarafından çevirme noktasında durduruldu.
ŞÜPHELİ HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Kasım Özkan'ın hareketlerinden şüphelenen polis, kendisine alkol testi uyguladı. İddiaya göre Özkan, 74 promil alkollü çıktı. Yasal limiti aştığı için Özkan'ın sürücü ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Yaşanan şok gelişmenin ardından 'Alkollü araç kullanmaktan' Özkan'a 9 bin 267 lira para cezası uygulandı.
İLÇE GÜNDEMİNE BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Özkan'ın gündüz vakti trafiğe alkollü çıkması nedeniyle ehliyetine el konulması ilçe örgütünde şok etkisi yarattı.