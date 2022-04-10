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Giriş Tarihi: 10.4.2022 13:34

Gaziler Vakfı’ndan geleneksel iftar yardımı! ‘İftar şehidimizden Fatiha sizden’

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Gaziler Vakfı’ndan geleneksel iftar yardımı! ‘İftar şehidimizden Fatiha sizden’

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı(TÜGŞAV) tarafından geleneksel hale gelen ‘İftar şehidimizden Fatiha sizden’ projesiyle ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan ayında iftar ikramı yapılıyor. TÜGŞAV Başkanı Gazi Lokman Aylar, 3 yıldır bu projenin devam ettiğini söyledi. 49 ilde şube temsilcileri ve yönetim kurulu tarafından yürütülen proje sayesinde ihtiyaç sahiplerinin sofrasına şehidin ismiyle iftar veriliyor hem ihtiyaç sahipleri hem de şehit aileleri bu projeden memnun.

TÜGŞAV tarafından başlatılan 'İftar şehidimizden Fatiha sizden' projesine en büyük desteği şehit aileleri veriyor. Hayırseverlerin de katkılarıyla hazırlanan iftarlıklar vakıf üyesi gazi ve şehit aileleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Proje ile ihtiyaç sahibi ailelerin iftar sofralarını kurup onlardan şehitler için dua isteniyor. Amaç şehitlerin aziz hatıralarını millete unutturmadan, gelecek nesillere bu vatanın bizlere onlardan emanet kaldığını hatırlatmak.

ŞEHİTLERİN HATIRALARI İLE GÖNÜLLERDE BULUŞUYORUZ
TÜGŞAV Başkanı Gazi Lokman Aylar, "'İftar şehidimizden Fatiha sizden' projemizle ihtiyaç sahibi ailelerimizin iftar sofralarını kurup onlardan şehitlerimiz için dua istiyoruz. Amacımız şehitlerimizin aziz hatıralarını milletimize unutturmadan, gelecek nesillere bu vatanın bizlere onlardan emanet kaldığını hatırlatmak. İftar sofrası kurduğumuz ailelerimizden aldığımız geri dönüşler de zaten bu yönde ve bu güzel sonuçlar bizi gelecek adına motive ediyor. Türkiye genelinde tüm şube ve temsilciliklerimizle projemizi ramazan ayı boyunca sürdüreceğiz. Şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milletimizin gönüllerinde buluşuyoruz. Şehitlerimizin hatıralarıyla gelecek nesillerimize vatanın ne kadar mukaddes olduğunu anlatma gayretindeyiz. Bu projemize sadece ailelere iftar yemeği götürüyoruz' gözüyle bakmıyoruz. Şehitlerimizin aziz hatıralarıyla gönüllerde buluşuyoruz" diye konuştu.



ŞEHİT AİLELERİ VEREN EL OLDU
Gazi Aylar projenin detaylarını paylaşarak sözlerini şöyle tamamladı: "İftar sofralarımızı hayır sahibi vatandaşlarımızın ve şehit ailelerimizin bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Amacımız vatan için en büyük fedakarlığı yapan şehitlerin hatıralarını daima canlı tutmak. Bu projemiz, şehit ailelerimizin de şehit düşen evlatları, eşleri, babaları için sofralar kuruyorlar. Yapılan düzenlemelerle şehit ailelerimizin artık alan el değil veren el olduğunu gördüğümüz güzel bir proje oldu. Projemiz ile milletimizin bu vatanın asıl sahibi olan şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmadığına şahit olduk. Şehitler toprağa değil yüreğe gömülüyormuş. Vakıf olarak her zaman ve her şartta devletimizin yanında, milletimizin hizmetinde ve şehit ve gazi ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

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Gaziler Vakfı’ndan geleneksel iftar yardımı! ‘İftar şehidimizden Fatiha sizden’
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