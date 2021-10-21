Gazinoda küfür cinayeti

KONYA
'DA, bir gazinoda küfürleşme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada aşçı Mustafa Demirel
(60), garson Kemal Akdeniz
'i (56) bıçaklayarak öldürdü. Olay, Meram ilçesindeki bir gazinoda meydana geldi. Demirel ve Akdeniz arasında iddiaya göre küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Araya giren diğer çalışanlar alkollü oldukları ileri sürülen ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. Tartışmanın devam etmesi üzerine mutfağa giden Demirel, aldığı bıçakla Kemal Akdeniz'i bıçaklayarak öldürdü. Aşçı Demirel, tutuklandı.