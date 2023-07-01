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Giriş Tarihi: 1.7.2023

Gazinoda olay çıkardı ayağından vuruldu

Halit TURAN Halit TURAN
Gazinoda olay çıkardı ayağından vuruldu
Trafikte yaşanan tartışmada avukat Fatih Uzun'un bacağını iki yerden kıran 8.5 milyon liralık Maserati sahibi polis Hüseyin Tayfun Üçgül (39), hakkında İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan idari soruşturma sonrasında açığa alındı. Bu arada Üçgül'ün daha önce de vukuatları olduğu ortaya çıktı.



Üçgül'ün 7 ay önce Konya'da ağabeyi T.Ü. ve bir arkadaşı ile Horozluhan'daki bir gazinoya giderek alkol aldığı öğrenildi. Üçgül'ün saat 05.00 sıralarında gazinonun kapanacağını söyleyen çalışanlara çıkmayacağını söyleyip tartıştığı bilgisine ulaşıldı. İçkisinin yarım kaldığını, gazinodan kendisini kimsenin çıkaramayacağını belirten Üçgül'ün çıkan kavga sonrasında tehditler savurduğu, ağabeyi T.Ü.'nün bacağından, kendisinin ise ayağından vurulduğu bildirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliden Selahattin K. "Hüseyin Tayfun Üçgül, 'İçkim bitmeden feriştahı gelse beni kaldıramaz. Ben emniyet amiriyim, Diyarbakırlıyım, adamı yığarım buraya' diye bağırıp yanındakilere 'Silahımı getirin arabadan' dedi" diye ifade verdi.



Maserati'nin üzerine kayıtlı olduğu polisin eşi ise, zayıflama çayı satarak servetini elde ettiğini, 3 villa, 1 restoran, 1 işyeri ve 2 otomobilinin olduğunu belirtti.

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Gazinoda olay çıkardı ayağından vuruldu
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