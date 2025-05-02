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Giriş Tarihi: 2.5.2025 18:54 Son Güncelleme: 2.5.2025 20:53

Gazinodaki kavgada uzman çavuş ağır yaralandı

Antalya’nın Finike ilçesine bağlı Hasyurt Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanında yaşanan kavgada, Kumluca’da görevli bir uzman çavuş ağır yaralandı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Gazinodaki kavgada uzman çavuş ağır yaralandı

Olay, gece saatlerinde Hasyurt Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde yaşandı. Görev yeri Kumluca olan ve ismi açıklanmayan uzman çavuş, bir arkadaşıyla eğlence merkezine geldi. Uzman çavuş, yanında bulunan tabancasını masanın üzerine bıraktı. Masada oturan arkadaşının oynaması sonucu silahın ateş aldı ve içeride bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Silahın ateş almasının ardından yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Toplam 7 kişinin karıştığı kavgada, uzman çavuş ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan uzman çavuşun yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Gazinodaki kavgada uzman çavuş ağır yaralandı
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