Gaziosmanpaşa polisi saldırganı yakaladı! Sokak ortasına kadını tekmelemişti

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde 30 Eylül günü saat 10.00 sıralarında yaşanan olayda Çukurçeşme Caddesi'nde kaldırımda yürüyen N.U., arkasından gelen tanımadığı bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda; ellerinde poşetler kaldırımda yürüyen kadının arkasından bir kişinin yürüdüğü, bir anda hızlanan kişinin kadının bacağına tekme savurduktan sonra hızlanarak uzaklaştığı görülmüştü. Kadının; uzun süre şaşkınlığını üzerinden atamadığı, saldırganın gittiği yöne bir süre baktıktan sonra geldiği yöne doğru geri döndüğü kameraya yansıdı.