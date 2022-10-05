Gaziosmanpaşa polisi saldırganı yakaladı! Sokak ortasına kadını tekmelemişti

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda; ellerinde poşetler kaldırımda yürüyen kadının arkasından bir kişinin yürüdüğü, bir anda hızlanan kişinin kadının bacağına tekme savurduktan sonra hızlanarak uzaklaştığı görülmüştü. Kadının; uzun süre şaşkınlığını üzerinden atamadığı, saldırganın gittiği yöne bir süre baktıktan sonra geldiği yöne doğru geri döndüğü kameraya yansıdı.