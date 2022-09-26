Haberler Yaşam Haberleri Gaziosmanpaşa'da 143 kaçak göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 26.9.2022 13:04

Gaziosmanpaşa'da 143 kaçak göçmen yakalandı

Gaziosmanpaşa'da kamyon kasasından sokağa dağılan kaçak göçmenlerin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından düzenlenen operasyonda 143 kaçak göçmen yakalandı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Gaziosmanpaşa’da 143 kaçak göçmen yakalandı

Gaziosmanpaşa'da dün gece saatlerinde kaçak göçmenler kamyon kasasından inerek sokaklara dağıldı. Bu anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri, çalışma başlattı. Kaçak göçmenlerin sevkinde kullanıldığı tespit edilen 45 ADU 797 plakalı kamyon sahibi G.Ç ve sürücü H.Ç gözaltına alındı. Kamyona el konuldu. Karadeniz Mahallesi'nde göçmenlerin yerleştirildiği tespit edilen 3 adrese baskın yapıldı. Yine Gaziosmanpaşa'daki denetimde durdurulan minibüste kaçak göçmenler yakalandı. Minibüs şoförü de gözaltına alındı. Denetimlerde toplam 143 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı suçuna karıştıkları belirtilen 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kabine Toplantısı kritik kararlar için toplanıyor; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...
Son dakika | Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!
SABAH'ın ısrarlı yayınları sonuç verdi! Emir bebek eşcinsel aileden alındı
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan vergi istisnası müjdesi: Yemek, elektrik ve ısınma masrafları vergi dışında olacak
Almanya'da enerji savaşları! Eyaletler birbirine girdi
TOKİ KONUTLARI KURA ÇEKİMİ ne zaman yapılacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ sosyal konut kura çekimi tarihi belli oldu mu?
THY Körfez'i de Avrupa'yı da solladı! Beş büyükler İstanbul'a yenildi!
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan şampiyon oldu!
İşte Faroe Adaları'nın tarihte yendiği 16 takım! Doğan Alemdar detayı şoke etti...
Son dakika | Genç kadına kızgın yağ dehşeti! Otel sahibine hapis istemi
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziosmanpaşa'da 143 kaçak göçmen yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA