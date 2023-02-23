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Giriş Tarihi: 23.2.2023 06:20

Gaziosmanpaşa'da araçta patlama

Gaziosmanpaşa'da park halinde bulunan otomobilin altında meydana gelen patlama çevrede korkuya neden oldu. Olayda yaralanan olmazken, ses bombasından kaynaklandığı iddia edilen patlama ile ilgili polis inceleme yaptı.

DHA
Gaziosmanpaşa’da araçta patlama

Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de bir sokakta park halinde bulunan otomobilin altında saat 23.45 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokakta çevre güvenliği olan polis, olay yerinde inceleme yaptı. Bomba imha uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri, otomobil çevresinde uzun süre delil aradı. Patlamanın ses bombasından kaynaklandığı iddia edilirken, olay yerinde toplanan deliller incelemeye alındı. Patlama nedeniyle otomobilin alt kısmında hasar olduğu belirlendi. Polisin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

"ARABAMIZIN ALTINDA BOMBA PATLAMIŞ"

Otomobilin sahibi Ceyhun Kayan, "Evde otururken, büyük bir ses duyduk. Balkondan aşağı doğru baktık bir duman var. Aşağı inip arabama baktığımda altında hasar oluşmuş, bomba patlamış. Sonra olay yerine polis arkadaşlar geldi, şimdi incelemede bulunuyorlar. Bombayı kimin attığını bilmiyoruz. Sadece sesi duyduk aşağı indik. Arabanın ön tarafında motor koruyan bölümünde kapak var. O tamamen parçalanmış" diye konuştu

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Gaziosmanpaşa'da araçta patlama
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