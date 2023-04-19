Haberler Yaşam Haberleri Gaziosmanpaşa'da bayram temizliği yaparken pencereden düşen kadın öldü
Giriş Tarihi: 19.4.2023 16:57 Son Güncelleme: 19.4.2023 17:47

Gaziosmanpaşa'da bayram temizliği yaparken pencereden düşen kadın öldü

Gaziosmanpaşa'da, bayram temizliği için oturduğu evin pencere camlarını silerken 3'üncü kattan beton zemine düşen Aysel Gümüşcü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gümüşcü, namazın ardından toprağa verilirken çocukları tabutun başından ayrılamadı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Gaziosmanpaşa’da bayram temizliği yaparken pencereden düşen kadın öldü

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda 5 katlı binanın 3. katında oturan 48 yaşındaki Aysel Gümüşcü, evinde bayram temizliği yapıyordu.

Pencere camlarını silerken bir anda dengesini kaybeden Gümüşçü beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Gümüşçü hastaneye kaldırıldı. Gümüşçü yapılan tüm müdahalelere rağman hayatını kaybetti. Aysel Gümüşcü, Paşa Çayırı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Çocukları tabutun başından ayrılmak istemedi.

Aysel Gümüşcü'nün yakını Halim Gümüşcü ise, "Bayram temizliği yapmak için balkona çıkıp balkon camını temizlerken bir an dalgınlık dengesini kaybedip, yere düşme sonucu vefat ediyor. " diye konuştu.

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Gaziosmanpaşa'da bayram temizliği yaparken pencereden düşen kadın öldü
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