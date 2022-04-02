Gaziosmanpaşa’da camiler gül koktu

Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır camilerde kılınamayan teravih namazları, bu Ramazan ayı ile birlikte tekrar camilerde kılınmaya başlıyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi de, Ramazan ayında vatandaşların ibadetlerini temiz ve ferah bir ortamda gerçekleştirebilmesi için ilçedeki tüm camileri en ince ayrıntısına kadar gülsuyu ile yıkandı. Camilerin halıları, camları, avlusu ve şadırvanları titizlikle temizlenerek dezenfekte edildi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Cami Temizlik Ekibi Şefi Osman Aydın, "Zaten rutin olarak cami temizliğimiz yapılıyordu. Bu yıl biraz daha özenli bir şekilde camilerimizi temizledik, temiz ve hijyenik olarak ibadet edilmeye hazırladık" dedi.