Gaziosmanpaşa’da feci ölüm! Yanarak can verdiler... Biri 3 diğeri ise 1 yaşındaydı





Kardeşlerden Muhammet Köken ve Mesut Efe Öğündür burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Elif Köken ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.