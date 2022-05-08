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Giriş Tarihi: 8.5.2022 18:25 Son Güncelleme: 8.5.2022 18:47

Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı

AA
Gaziosmanpaşa’da İETT otobüsü otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı

Son dönemde kaza ve arızalarıyla gündemden düşmeyen İETT otobüsleri Gaziosmanpaşa'da yine bir kazaya karıştı. Otomobil ile İETT otobüsünün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yenimahalle Gaziosmanpaşa Caddesi'nden kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan 34 RL 0662 plakalı otomobil ile Esentepe-Beyazıt hattında çalışan İETT otobüsü çarpıştı. Otomobilde bulunan 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü.

Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı
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