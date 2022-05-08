Gaziosmanpaşa’da İETT otobüsü otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı

Yenimahalle Gaziosmanpaşa Caddesi'nden kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan 34 RL 0662 plakalı otomobil ile Esentepe-Beyazıt hattında çalışan İETT otobüsü çarpıştı. Otomobilde bulunan 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü.
Gaziosmanpaşa'da İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video
Araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.