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Giriş Tarihi: 26.2.2023 13:59

Gaziosmanpaşa'da inanılmaz olay: Depremzedeler için toplanan bağışı çalmaya çalıştı!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da inanılmaz bir olay yaşandı... Cuma namazı çıkışında; depremzedeler için toplanan bağışları çalmaya çalışan şüpheli, yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

DHA
Gaziosmanpaşa’da inanılmaz olay: Depremzedeler için toplanan bağışı çalmaya çalıştı!

Olay, cuma günü saat 14.00 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan Küçükköy Merkez Cami'nde meydana geldi. Cuma namazı çıkışında depremzedelere yardım amaçlı caminin iki farklı noktasında cemaatten para yardımı toplandı. İddiaya göre, caminin arka çıkışında kurulan bağış kutusunun yanına gelen bir kişi, kutuya 100 lira bıraktığını 50 lira para üstü almak istediğini söyledi.

Depremzedeler için toplanan bağışı çalmaya çalışan şüpheli yakalandı | Video

Görevli ise, 100 lira almadığını belirterek şüpheliyi camiden uzaklaştırdı. Bu anlara tanık olan iki vatandaş, şüpheli kişiyi adım adım takip etti ve cep telefonu ile görüntüledi. Caminin ön kapısından tekrar içeri giren şüpheli, bu kez de burada bir süre oyalandı. Görüntülendiğinden habersiz olan kişi, bağış kutusuna yöneldi ve görevlinin dalgınlığından faydalanarak kutudan para alacağı sırada kendisini takip eden iki vatandaş tarafından yakalandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Gaziosmanpaşa'da inanılmaz olay: Depremzedeler için toplanan bağışı çalmaya çalıştı!
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