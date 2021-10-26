Gaziosmanpaşa’da kardeşler arası kavgada evi yaktılar

Gaziosmanpaşa Küçükköy’de kardeşler arasında çıkan kavga sonrasında bir kişi yaşadıkları daireyi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 1 kişi dumandan etkilendi
Olay, 04.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Küçükköy Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi.
İddiaya göre, dairede yaşayan kardeşler arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Çıkan kavga sonrasında kardeşlerden birisi daireyi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürürken olay sırasında dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verildi. Yangın nedeniyle dairede hasar meydana gelirken polis olayla ilgili çalışma başlattı.
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