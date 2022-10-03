Gaziosmanpaşa’da korku dolu anlar! Ölümden döndüler...

"ÖLÜ YA DA YARALI YOK, HASAR OLUŞTU SADECE"



Kazayı gören Orhan Çimen, "Araba bu taraftan geliyordu. 2 araba park halindeyken siyah araba öndekine vurdu. Vurmanın etkisiyle de diğer arabanın üstüne çıktı. Fren yerine gaza mı bastı, ne oldu bilmiyoruz. Yoldan geçenleri Allah kurtardı. Çok korktular. Vuran arabanın içinde de çocuk vardı, o da çok korkmuştu. Bayağı hasar vardı araçlarda. Ölü ya da yaralı yok, hasar oluştu sadece" dedi.