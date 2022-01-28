Gaziosmanpaşa’da korkunç cinayet!

Olay geçtiğimiz Eylül ayında Gaziosmanpaşa'da meydana geldi. Birol Kaynar gittiği bir spor kulübünün lokalinde sanık Yurdaer Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Olayın ardından lokalden ayrılan Birol Kaynar arkadaşının aracıyla park etmiş bir vaziyette dururken tartıştığı kişinin oğlu tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Olayla ilgili 4 sanık "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye yardım" suçlarından hesap vermek için hakim karşısına çıkacak.

ARACIN İÇİNDE KURŞUNLANDI, SANIKLAR KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Düzenlenen fezlekeye göre olayın ardından lokalden ayrılan Birol Kaynar arkadaşının aracıyla park etmiş bir vaziyette duruyorken iddialara göre tartıştığı Yurdaer Ç. ve oğlu Okan Ç. ve Okan Ç.'nin yanında bulunan iki sanık, kendi araçlarıyla maktulün aracının önüne yanaşarak araçtan indiler ve maktulle tekrar tartışmaya başladılar. Tartışmanın büyümesiyle sanık Yurdaer Ç.'nin oğlu Okan Ç. üzerinde bulundurduğu silahı çıkararak maktule 3 el ateş etti. Aracın içinde kurşunlanan Birol Kaynar hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan 4 sanık yakalanarak gözaltına alındı. Sanıklar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 SANIK YARGILANACAK

Gaziosmanpaşa Başsavcılığı ise soruşturmayı fezlekeyle İstanbul Başsavcılığı'na gönderdi. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Birol Kaynar'ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan 4 sanık ilerleyen günlerde "Kasten öldürme" ve "Kasten öldürmeye yardım" suçlarından Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.