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Giriş Tarihi: 11.11.2021 10:28 Son Güncelleme: 11.11.2021 10:33

Gaziosmanpaşa'da korkunç olay: Ağabeyini böyle vurdu

DHA
Gaziosmanpaşa’da korkunç olay: Ağabeyini böyle vurdu

Gaziosmanpaşa'da bir kişinin tartıştığı ağabeyini silahla ateş ederek, yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekipleri, olayın ardından kaçan İbrahim Kuşçu'yu yakalayarak gözaltına aldı.

Korkunç olay, dün sabah saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İki kardeş Hasan Kuşçu ile İbrahim Kuşçu bilinmeyen nedenle aralarında tartıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Tartışma sırasında İbrahim Kuşçu, silahla iki el ateş ettiği ağabeyi Hasan Kuşçu'yu sağ karın boşluğu ve kalçasından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralı Hasan Kuşçu'yu ambulansla Başakşehir Çam Sakura Hastanesine kaldırdı. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro ekipleri, olayın ardından kaçan İbrahim Kuşçu'yu yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

KARDEŞİN AĞABEYE SİLAHLI SALDIRISI

Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ayaktaki kişinin elindeki tabancayla oturan kişiye ateş ettiği ve tekmelerle saldırdığı görülüyor. Eli silahlı kişinin daha sonra binanın üst katlarına doğru bakarak bir şeyler anlattığı kameraya yansıyor.

Sokak ortasında ağabeyini böyle vurdu | Video

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Gaziosmanpaşa'da korkunç olay: Ağabeyini böyle vurdu
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