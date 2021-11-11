Gaziosmanpaşa’da korkunç olay: Ağabeyini böyle vurdu

GÖZALTINA ALINDI

Tartışma sırasında İbrahim Kuşçu, silahla iki el ateş ettiği ağabeyi Hasan Kuşçu'yu sağ karın boşluğu ve kalçasından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.