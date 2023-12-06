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Giriş Tarihi: 6.12.2023 13:56

Gaziosmanpaşa'da korkunç olay! Arkadaşını boğazından bıçakladı

Gaziosmanpaşa'da aralarında daha önceden husumet olan iki Azeri arkadaş arasında kavga çıktı. Kavgada Elnar A. yanında getirdiği bıçakla Ali H.'yi (25) boğazından bıçakladı. Hastanede tedavi altına alınan Ali H.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı

DHA
Gaziosmanpaşa’da korkunç olay! Arkadaşını boğazından bıçakladı

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet olan Elnar A. ile Ali H. (25) sokakta tekrar kavga etmeye başladı. Elnar A., yanında getirdiği bıçakla Ali H.'yi boğazından bıçakladıktan sonra olay yerinden koşarak kaçtı. Çığlık sesleri üzerine gelen vatandaşlar Ali H.'yi yolun ortasına taşıdı. O sırada otomobiliyle yoldan geçen bir kişi, durarak Ali H.'yi aracına taşıdı ve hastaneye götürdü. Ali H.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şüpheli Elnar A.'yı yakalama çalışmaları ise sürüyor.
Çevrede esnaflık yapan Hülya Akdeniz, "Bunun daha öncesi de vardı. Birkaç defa buraya kavga etmeye gelmişlerdi. Kadınlı erkekli grup halinde. Öncesinde böyle bir olay yaşanmış" dedi.


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Gaziosmanpaşa'da korkunç olay! Arkadaşını boğazından bıçakladı
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