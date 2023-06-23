Haberler Yaşam Haberleri Gaziosmanpaşa'da kuş mezatı yapılan lokale silahlı baskın: 1 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 23.6.2023 11:15 Son Güncelleme: 23.6.2023 11:18

Gaziosmanpaşa'da kuş mezatı yapılan lokale silahlı baskın: 1 ölü, 5 yaralı

Gaziosmanpaşa'da kuş mezatı yapılan lokale yapılan silahlı baskının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Açılan ateş sonucu 5 kişi yaralanırken, bir kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olay yeri incelemesinin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Gaziosmanpaşa’da kuş mezatı yapılan lokale silahlı baskın: 1 ölü, 5 yaralı

Gaziosmanpaşa'da saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda 4 katlı bir binanın bodrum katında kuş mezatı yapıldığı esnada plakası alınamayan beyaz bir otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişiler içeride bulunanlara silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda lokal içerisinde bulunanlar çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı. Yaralılardan bir kişinin ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini, şüphelilerin kimliklerini ve kaçtıkları otomobilin plakasını belirlemek için inceleme altına aldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri ise lokal olarak kullanılan dükkanı mühürledi ve kuşları koruma altına aldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tanju Özcan'dan bomba iddia: Meral Akşener, Mansur Yavaş'ın oyununa geldi
Sosyal medyada paylaştığı video tepki çeken Paw Guards üyesi gözaltına alındı
Yenge itiraf etti! FETÖ'cü Güven'in yengesinde de Bylock çıkmıştı
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na rest: Şirketler partilerden ayrıdır, Ekrem bey görevine devam edecek
İmamoğlu’nun CHP’yle imtihanı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tek yatırımcılı en büyük santral havadan böyle görüntülendi
Diş macunu tüpten çıktı
Trump’ın durumu ciddi!
Son dakika: Tanju Özcan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi: Başkaldırıyorum
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziosmanpaşa'da kuş mezatı yapılan lokale silahlı baskın: 1 ölü, 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA