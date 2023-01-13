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Giriş Tarihi: 13.1.2023 17:52

Gaziosmanpaşa'da restorana silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Gaziosmanpaşa'da restorana yönelik olarak düzenlenen silahlı saldırıda güvenlik görevlisi Tuncay Kurban hayatını kaybederken, Mehmet Yılmaz ve Yılmaz Köken yaralandı.

DHA
Gaziosmanpaşa’da restorana silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Küçükköy'de bulunan restorana saat 04.30 sıralarında, otomobille gelen ve 3 kişi oldukları iddia edilen kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Restoranın önünde dururken sırtından vurulan mekanın güvenlik görevlisi Tuncay Kurban hayatını kaybetti. Mehmet Yılmaz ve Yılmaz Köken ise yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan iki kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

MEKANIN CAMLARI KIRILDI

Saldırının gerçekleştiği mekanda çok sayıda kurşun izi olduğu, bazı camların ise kırıldığı görüldü. Hayatını kaybeden Tuncay Kurban'ın cenazesinin Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi.

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Gaziosmanpaşa'da restorana silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı
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