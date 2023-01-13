Gaziosmanpaşa’da restorana silahlı saldırı: 1 ölü 2 yaralı

Küçükköy'de bulunan restorana saat 04.30 sıralarında, otomobille gelen ve 3 kişi oldukları iddia edilen kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Restoranın önünde dururken sırtından vurulan mekanın güvenlik görevlisi Tuncay Kurban hayatını kaybetti. Mehmet Yılmaz ve Yılmaz Köken ise yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan iki kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.