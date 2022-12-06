Haberler Yaşam Haberleri Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 6.12.2022 03:49

Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Gaziosmanpaşa'da bir kişi otomobille geldiği sokakta araçtan indiği esnada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

DHA
Gaziosmanpaşa’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay Gaziosmanpaşa, Yeni Mahalle'de akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, henüz ismi öğrenilemeyen kişiye otomobilden indiği esnada silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu saldırıya uğrayan kişi yaralanırken, olayı gerçekleştiren şüpheli de hızla olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde detaylı inceleme yaparak çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı anı ve ardından çevredekilerin yardıma koşmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Özgür Demirtaş Türkiye Kızılelma'yı konuşurken ABD uçağını paylaştı!
CHP'den TBMM'de provokasyon! Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına peş peşe tepkiler: İspat etmezse şerefsizdir
Asgari ücret 2023 ne kadar olacak? Türkiye'de milyonların gözü bu rakama döndü
CHP'nin yeni danışmanı Hacer Foggo'dan Mehmetçik'e alçak iftira!
Karadeniz gazında kritik gelişme! TPAO duyurdu: Denizin derinliklerine yerleştirildi
SON DAKİKA: Alibeyköy'de tramvay kazası! İETT otobüsü ikiye bölündü: Çok sayıda yaralı var
İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç bir terör üssü haline gelmemeli
Netflix'ten skandal Türkiye haritası: İzleyenler büyük tepki gösterdi
Son dakika: Bahçeli'den 6'lı masanın adayıyla ilgili açıklama: Tercihim sınıf arkadaşım olur
Son dakika haberi: Okan Buruk'tan Ronaldo sorusuna cevap! "Icardi bir talihsizlik yaşadı"
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA