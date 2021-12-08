Gaziosmanpaşa’da vahşet: Yanlışlıkla öldürülmüş...

Tüyler ürperten olay, 5 Aralık Pazar günü, Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yunus Emre Duman teyzesini evine bırakmak için Gaziosmanpaşa'da annesi ve kız kardeşinin de bulunduğu otomobil ile seyir halinde olduğu sırada, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, kurşunların hedefi olan Yunus Emre Duman direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan park halindeki otomobile çarparak durabildi. Silah seslerini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Duman'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Duman hayatını kaybetti. Otomobil içerisinde bulunan diğer kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.