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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Gaziosmanpaşa’da yüzler gülecek

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Gaziosmanpaşa’da yüzler gülecek
Gaziosmanpaşa Belediyesi, hem vatandaşın hem de esnafın yüzünü güldürmek amacıyla "Bizim Esnaf Alışveriş Kartı" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, ilçedeki ihtiyaç sahibi 5 bin aileye, mahalle bakkallarında geçerli olmak üzere 300 TL'lik alışveriş kartı veriliyor. Vatandaşlar, alışveriş kartları ile projeye katılan mahalle bakkallarından ücretsiz alışveriş yapabilecek. Böylece 330 bakkal esnafına da toplamda 1.5 milyonluk ciro desteği sağlanmış olacak. Projenin tanıtımında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Bakkallarımızın, vatandaşlarla ticari ilişkilerini kuvvetlendirmek istedik. Bir yandan da o mahallede, o sokakta yaşayan ve ihtiyaçlarını temin etme imkanına sahip olmayan vatandaşlarımızı bu bakkallarla buluşturmak istedik" dedi.

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Gaziosmanpaşa’da yüzler gülecek
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