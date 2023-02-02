Gaziosmanpaşa’ya Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi

Gaziosmanpaşa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı işbirliğiyle yapımı tamamlanan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi dün törenle açıldı. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Onlar SİHA'lara dokunmanın, milli projeleri durdurmanın hayalini kuradursun, biz binlerce yeni Aziz Sancarlar yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Türkiye'de yakaladığımız bilim, teknoloji, inovasyon ateşiyle hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz" dedi. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Türkiye'de, İstanbul ve çeşitli illerde 11 adet bilim merkezlerinin olduğunu söyledi. Yurtdışında da Bilim Bakü'nün olduğunu aktaran Bayraktar, "Yine devam eden farklı ülkelerde de projeler var"" diye konuştu.