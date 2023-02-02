Haberler Yaşam Haberleri Gaziosmanpaşa’ya Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi
Giriş Tarihi: 3.2.2023

Gaziosmanpaşa’ya Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Gaziosmanpaşa’ya Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi
Gaziosmanpaşa'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı işbirliğiyle yapımı tamamlanan Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi dün törenle açıldı. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Onlar SİHA'lara dokunmanın, milli projeleri durdurmanın hayalini kuradursun, biz binlerce yeni Aziz Sancarlar yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Türkiye'de yakaladığımız bilim, teknoloji, inovasyon ateşiyle hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz" dedi. T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Türkiye'de, İstanbul ve çeşitli illerde 11 adet bilim merkezlerinin olduğunu söyledi. Yurtdışında da Bilim Bakü'nün olduğunu aktaran Bayraktar, "Yine devam eden farklı ülkelerde de projeler var"" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Bahçelievler'de İETT otobüsü durağa girdi: Ölü ve yaralılar var
Son dakika: 9 büyükelçi Dışişleri'ne çağrıldı
SON DAKİKA | EYT yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi: 7 Şubat'ta Genel Kurul'a gelecek
Son dakika! Sözleşmeli akademik personele kadro! TBMM'de kabul edildi
Son dakika haberleri: Zirve yarışında Fenerbahçe’ye Adana Demirspor darbesi! Kanarya, zorlu deplasmanda 1 puana razı oldu…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Almanya tamam sıra Türkiye’de
Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
CHP’de bot savaşı! İfşa olunca anketi hemen sildiler
Saçımız, başımızdaki sömürgeci
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziosmanpaşa’ya Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA