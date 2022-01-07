Gaziosmapaşa’da park halindeki lüks cipin freni boşaldı: Faciadan dönüldü

Domino etkisiyle 5 aracın karıştığı kazada ticari araçlardan biri sokağın başında bulunan internet kutusunu devirerek üzerine çıktı. Yerinden sökülen internet kutusu park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve çekici sevk edildi. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, internet hattında da hasar oluştu.