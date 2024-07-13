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Giriş Tarihi: 13.7.2024 10:43 Son Güncelleme: 13.7.2024 11:24

Gazipaşa eski tapu müdürü ve 4 kişi tutuklandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde meydana gelen emlak yolsuzluğu olayında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında eski Tapu Müdürü Zafer Çapur’unda bulunduğu M.T., G.D ve H.D ve ifadeye çağrılan H.,Y, tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.Ç., NÇ., M.E tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Gazipaşa eski tapu müdürü ve 4 kişi tutuklandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde emlak yolsuzluğu iddiasında aralarında eski tapu müdürü Zafer Çapur'nda bulunduğu B.Ç., NÇ., M.T.,ME.,G.,D ve H.,D olmak üzere toplam 7 şüpheli geçtiğimiz Salı günü düzenlenen operasyonda Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Alanya KOM Büro Amirliği ekiplerince " 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet almak ve vermek', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Görevi kötüye kullanma'" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Gazipaşa eski tapu müdürünün de olduğu toplam 3'ü kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgularını ardından 7 sanık cuma günü geniş güvenlik önlemleri altında adliye sevk edildi. İlk olarak savcı tarafından ifadesi alınan ve ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden B.Ç., NÇ., ME tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Eski Tapi Müdür Zafer Çapur ile birlikte M.T., G.,D ve H.,D ve ifadeye çağrılan H.,Y, olmak üzere toplam 5 kişi tutuklanarak Alanya Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Gazipaşa eski tapu müdürü ve 4 kişi tutuklandı
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