Gazipaşa’da korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı

AMCAOĞLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan kazaya karışan otomobil sürücüsü N.O.'nun motosiklette bulunan Tefik Oğuz ve Fahri Oğuz ile amca çocukları olduğu kaydedildi. Kazanın ardından jandarma otomobilde yaptığı aramada boş alkol şişesi dikkat çekti. Güvenlik güçleri kazanın çok yönlü araştırıldığını kaydetti.